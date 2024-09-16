اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن النزلات المعوية.. تفاصيل

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 12:58 م
هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن النزلات المعوية.. تفاصيل هيئة الدواء
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إن النزلة المعوية هي التهاب في جدار المعدة والأمعاء غالبًا ما يحدث بسبب العدوى ببكتيريا، أو فيروسات، أو فطريات، أو طفيليات، أو في بعض الأحيان ينتج عن تناول بعض العناصر الكيميائية الثقيلة (مثل الزئبق) أو جرعات كبيرة من الكحول، أو بعض الأدوية مثل العلاج الكيميائي أو الإفراط في استخدام بعض المسكنات أو أدوية أخرى.

وتابعت هيئة الدواء : النزلات المعوية التي سببها عدوى تكون معدية خلال الفترة التي تظهر فيها الأعراض، ولمدة يومين بعدها. ​

وكانت كشفت هيئة الدواء عن آليات مواجهة النزلة المعوية والتى تضمنت.

- استراحة المريض فى السرير ووضع أغطية دافئة على بطنه.

- تعويض السوائل المفقودة بشرب السوائل والأملاح أو بإعطاء السوائل بالوريد.

- عند الأطفال الرضع.. إكمال الرضاعة الطبيعية وتناول الطعام مع تقليل كمية السكر.

- الالتزام بالدواء الموصوف من الطبيب.







هيئة الدواء

النزلات المعوية

الاطفال

الرضاعة الطبيعية




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