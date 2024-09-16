للنساء.. هل الالتهابات المهبلية المتكررة تؤدي إلى العقم؟

كتبت فاطمة ياسر

العديد من الأقاويل المرتبطة بالإصابة والتعرض للالتهابات المهبلية وحدوث مشاكل في الخصوبة التي تزيد من فرص العقم، وللتعرف علي حقيقة هذا الأمر أقراء التقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth.

أوضح التقرير، أن العدوى المهبلية مشكلة شائعة لدى العديد من النساء، فتعاني العديد من النساء من العدوى المهبلية هذا العرض الذي لديه الكثير من الأسباب ومنها أدوية منع الحمل، والملابس الضيقة، والحمل، وخلال الدورة الشهرية، فهي عوامل تساهم في تطور العدوى المهبلية لدى النساء.

وأشار التقرير، إلي أن الإصابة بالالتهابات المهبلية المتكررة تعد من أبرز الأسباب المؤدية لحدوث مشاكل في الخصوبة والسبب إهمال العلاج.

أنواع الالتهابات المهبلية

هناك العديد من أنواع العدوى المهبلية ، وهي:

-التهاب المهبل الجرثومي



عدوى مهبلية ناجمة عن فرط نمو البكتيريا الضارة، مما يؤدي إلى أعراض مثل رائحة السمك، وإفرازات رقيقة بيضاء رمادية اللون، وحكة أو حرقة، ويحدث عندما ينزعج التوازن الطبيعي للبكتيريا المهبلية، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب منتجات النظافة المعطرة، أو وجود شركاء جنسيين متعددين.

-عدوى الخميرة

تحدث عدوى الخميرة بسبب فرط نمو فطر المبيضات، وتوجد المبيضات وبكتيريا مفيدة تسمى اللاكتوباسيلوس في منطقة المهبل، وتساعد في السيطرة على انتشار المبيضات، ومع ذلك، عندما يكون هناك خلل، يمكن أن تتكاثر خلايا الخميرة، مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، وهي ا السلالة الأكثر شيوعًا من الخميرة المسببة للأمراض المسؤولة عن غالبية عدوى الخميرة، وتشمل الأعراض الشائعة الحكة الشديدة، والإفرازات البيضاء السميكة التي تشبه الجبن القريش، واحمرار أو تورمه.

-داء المشعرات

عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وتتسبب فيها طفيليات المشعرات المهبلية، وتنتشر عن طريق الاتصال الجنسي و تشمل الأعراض إفرازات صفراء خضراء رغوية، ورائحة قوية، وحكة، وعدم راحة أثناء التبول أو الجماع، و يرتبط بمشكلات أكثر خطورة تتعلق بالصحة الإنجابية، مثل الولادة المبكرة، وينصح بالاهتمام الطبي الفوري.

العدوى المهبلية والخصوبة كيف تؤثر؟..أجيب عن هذا التقرير موضحا أن المهبل يحتوي على توازن طبيعي بين خلايا الخميرة والبكتيريا التي تحافظ على صحته، فعندما يختل هذا التوازن، يمكن أن تتكاثر خلايا الخميرة إلى مستويات غير صحية، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الحرقان أو التورم أو الحكة أو التهيج، وتشمل العلامات الشائعة الأخرى إفرازات مهبلية غير طبيعية، والألم أثناء التبول أو الجماع.

فعدوى الخميرة يمكن علاجها بسهولة ولا تؤثر على الخصوبة، ولكنها قد تقلل مؤقتًا من الرغبة الجنسي، و من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي عدوى الخميرة المتكررة إلى تغيير لزوجة مخاط عنق الرحم والبيئة المهبلية، مما يجعل من الصعب على الحيوانات المنوية الوصول إلى الرحم، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي هذا إلى العقم وزيادة الحاجة إلى علاجات الخصوبة.

التشخيص والعلاج



الاهتمام الرئيسي هو تحديد نوع العدوى الفطرية حيث أن التشخيص المبكر يؤدي إلى العلاج والإدارة في الوقت المناسب والتعافي السريع.

-فحص الدم: يجب إجراء فحص الدم لتحديد نوع الفطريات المحددة المسببة للعدوى.

-الفحوصات الجسدية: قد يتم إجراء فحص جسدي للتحقق من وجود علامات مرئية للعدوى، مثل الإفرازات غير العادية أو الاحمرار أو التورم، وتساعد الاختبارات المعملية، بما في ذلك التحليل المجهري للإفرازات المهبلية، في تحديد نوع العدوى.

-اختبارات إضافية لعدوى معينة: في بعض الحالات، قد تكون هناك حاجة إلى اختبارات إضافية للحصول على تشخيص دقيق. على سبيل المثال، يمكن لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل اكتشاف الحمض النووي لمسببات الأمراض المحددة، مما يوفر دقة أكبر.

وعلاوة على ذلك، فإن ممارسة النظافة المناسبة وارتداء الملابس الداخلية القابلة للتنفس وتجنب المواد المهيجة والحفاظ على نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في تقليل خطر فرط نمو الخميرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تضمين البروبيوتيك في نظامك الغذائي أو تناول المكملات الغذائية قد يعزز من صحة البكتيريا المهبلية ويقلل من احتمالية تكرار عدوى الخميرة.