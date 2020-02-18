سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:43 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

لو بتعانى من التهابات المهبل المتكررة..اعرفي سببها وإزاى تعالجيها

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:00 م
لو بتعانى من التهابات المهبل المتكررة..اعرفي سببها وإزاى تعالجيها التهابات المهبل-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التهابات المهبل من المشاكل الشائعة بين السيدات والتى تسبب لهن الإحراج والتوتر دائما، وقد تؤثر على صحة المهبل وتعيق الحمل عند بعض السيدات لذلك لا بد من علاج التهابات المهبل قبل حدوث أى مضاعفات أخرى، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك  أنواع مختلفة من التهابات المهبل ومنها "التهاب المهبل الجرثومى، التهاب المهبل الناتج عن عدوى فطرية، التهاب المهبل داء المشعرات"، كما يوجد أسباب مختلفة للإصابة بالتهابات المهبل وهى:

أسباب التهابات المهبل

1: اضطرابات الهرمونات تزيد من خطرالإصابة بالتهابات المهبل وخصوصا مع اقتراب موعد الدورة الشهرية.

2:إهمال النظافة الشخصية تسبب التهابات شديدة فى المهبل مع الشعور بالحكة والألم .

3:وجود خلل فى الجهاز المناعى يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المهبل المتكررة.

4:بعض الأدوات التى تستخدم لمنع الحمل تسبب التهابات المهبل.

5:تنظيف منطقة المهبل من الخلف للإمام بعد استخدام المرحاض تزيد من خطرالإصابة بالتهابات المهبل وذلك نتيجة انتشارالبكتيريا والجراثيم.

6: ارتداء الملابس الضيقة تزيد من خطر الإصابة بالتهابات المهبل.

7:مرضى السكرأكثرعرضة للإصابة بالتهابات المهبل المتكررة.

وذكرالموقع بعض النصائح التى يجب اتباعها لعلاج التهابات المهبل ومنها :

نصائح للسيدات للوقاية من التهابات المهبل المتكررة

1:ينصح السيدات بالتبول بعد العلاقة الجنسية وذلك للوقاية من الالتهاب والألم.

2:تنظيف منطقة المهبل جيدا من الأمام إلى الخلف وذلك للتخلص من البكتيريا والجراثيم الموجوده بها.

3:عدم استخدام مزيلات العرق والمعطرات والدش المهبلى الذى يحتوى على مواد كيميائية تؤثر على صحة المهبل وتسبب الالتهابات والحكة.

4: عدم استخدام أى وسيلة منع الحمل إلا تحت إشراف الطبيب المعالج.


التهابات المهبل

التهابات

الم

حكة

اسباب التهاب المهبل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

انفو جراف.. خطوات للعزل الذاتى فى المنزل حال الاشتباه بكورونا

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

دراسة: أصحاب الأعمال يفضلون عمالة الذكور على الإناث لتخوفهم من إجازات الوضع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة