للحامل ومريضة السكر.. نصائح للوقاية من عدوى المهبل الفطرية

كتبت مروة محمود الياس

تعانى الكثير من السيدات من العدوى المهبلية فطرية، وتسبب لها الكثير من الأعراض المزعجة، فوفقا لتقرير نشر في موقع webmed الطبى فإن هذه العدوى تتسبب في الإصابة بالتهابات المهبل الشديدة، والتي تنتج عنها مجموعة من العلامات أهمها الاحمرار الشديد في تلك المنطقة مع الحرقة الشديدة خاصة عند التبول، وحدوث جروح بسيطة، وافرازات بيضاء غزيرة.

وفى السايق ذاته، ذكر تقرير نشر في موقع clevelandclinic أن هذه العدوى الفطرية تنتشر بين أغلب السيدات، وهناك عوامل تزيد من خطر الإصابة بهذه العدوى، وفئات هن الأكثر عرضة لهذه المشكلة، منهن السيدات الحوامل، ومن تعانين من مرض السكر، إضافة لمريضات المناعة، وكذا تصيب هذه العدوى السيدات اللاتى تسرفن في استهلاك المضادات الحيوية.

وتابع التقرير، أن السيدات خاصة الحوامل ومريضات السكر، بمجموعة من النصائح للوقاية من انتقال هذه العدوى، ومنها ضرورة الاهتمام بتغيير الملابس التي أصابها العرق الشديد على مدار اليوم، والاستحمام جيدا عند التعرق الشديد، وكذلك الاهتمام بتغيير ملابس السباحة المبللة فور الخروج من المياه، لعدم زيادة فرص العدوى الفطرية، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالحصول على الاستشارة الطبية من مختص بعد ظهور أية أعراض مهبلية مثل الافرازات أو الالتهابات وعدم إهمالها، فاهمال الالتهابات المهبلية وتكرار الإصابة بها يتسبب في مضاعفات ومشكلات صحية كثيرة للمرأة.