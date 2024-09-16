لبنان: جريحان من الدفاع المدني جراء قذيفة إسرائيلية في بلدة طيرحرفا

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم /الاثنين/، إصابة مسعفين اثنين من الدفاع المدني بجروح طفيفة جراء استهداف قوات الإسرائيلي لفريقهم بقذيفة هاون، أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني لتفقد آثار الغارة الإسرائيلية على بلدة طيرحرفا.

وأوضح المركز - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه تم نقل المسعفين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، معربة عن شجبها لإصرار إسرائيل على استهداف فرق الدفاع المدني أثناء قيامها بواجبها الإنساني، رغم أن القانون الدولي والأعراف المتبعة في الحروب تحرم تلك الاعتداءات وتجرمها.



وجدد المركز مطالبته، المجتمع الدولي والهيئات الصحية الدولية باتخاذ موقف واضح يندد بهذه العدوانية التي لا تترك مكانا لإنجاز مهام إنسانية صحية ضرورية وطارئة.



وفي السياق، أعلن المركز ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة حولا إلى مقتل شخص وإصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح.