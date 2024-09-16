اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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طوارئ فى عدة مناطق ليبية بسبب السيول

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 02:16 ص
طوارئ فى عدة مناطق ليبية بسبب السيول سيول فى ليبيا
أ ش أ

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أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، الأحد، حالة الطوارئ في مدينة سبها ومناطق الجنوب الغربي، بعد السيول العارمة التي ضربت جنوب ليبيا.


وبحسب تلفزيون الوسط الليبي فقد قرر تشكيل لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة لمواجهة تداعيات السيول التي اجتاحت تلك المناطق الليلة الماضية، وتسببت في سقوط وفيات ومصابين.


وأعلن المجلس البلدي بسبها سقوط حالتي وفاة وإصابة 33 آخرين نتيجة هطول أمطار على المدينة.


وقال المجلس "آخر التحديثات بعد عمليات الإسعاف والطواري، بلغ عدد الحالات المصابة 33 حالة وحالتي وفاة".







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