اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2024 01:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مصرع شخصين فى ليبيا وإصابة 33 آخرين إثر أمطار غزيرة على سبها جنوبي البلاد

الأحد، 15 سبتمبر 2024 05:39 ص
مصرع شخصين فى ليبيا وإصابة 33 آخرين إثر أمطار غزيرة على سبها جنوبي البلاد سيول ليبيا
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسببت الأمطار الغزيرة التي تضرب مدينة سلها جنوبي ليبيا في مصرع شخصين وإصابة 33 ليبيا نتيجة انهيار عدد من المنازل، وتسجيل عدد من الإصابات الخطيرة، بحسب ما اكده مركز سبها الطبي.

بدوره، طالب عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة سبها أحمد الشارف الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بالتحرك العاجل خلال الساعات المقبلة لتقديم كافة سبل الدعم لابناء سبها المتضررين نتيجة الأمطار الغزيرة.

قدم الشارف التعازي للضحايا والمصابين في انهيار عدة منازل نتيجة الأمطار الغزيرة، مطالبا بنقل الإصابات الخطيرة للعلاج في مستشفيات بنغازي أو بالخارج.

اعلن عضو البرلمان الليبي متابعته مع بلدية سبها وكافة المؤسسات المعنية في المدينة بمتابعة الموقف على مدار الساعة، وتذليل كافة الصعاب في ظل الظروف الصعبة.

وتقدم بالشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وعناصرها الذين يقومون الان بتقديم الإخلاء والإسعاف للمتضررين من الأمطار.

 







ليبيا

أمطار غزيرة

امطار ليبيا

سبها




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة