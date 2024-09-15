جدل فى بريطانيا بسبب متبرع دفع ثمن ملابس زوجة رئيس الوزراء.. تفاصيل

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر يواجه تحقيقًا بشأن خرق محتمل للقواعد بعد أن دفع متبرع مثير للجدل من حزب العمال ثمن ملابس زوجته.

وورد أن رئيس الوزراء فشل في الإعلان عن تبرعات الملابس لزوجته فيكتوريا ستارمر من اللورد آلي، الذي قدم أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني لحزب العمال على مدى السنوات العشرين الماضية.

لم يتم الإعلان عن الهدايا من اللورد آلي في البداية في سجل مصالح النواب.

وأفادت صحيفة صنداي تايمز أن رئيس الوزراء اتصل بالسلطات البرلمانية يوم الثلاثاء لتقديم إعلان متأخر بعد تلقيه نصيحة محدثة بشأن ما يجب تسجيله.

وقال وزير خارجية حزب العمال ديفيد لامي إن السير كير اعتمد على التبرعات لأنه يريد أن "يبدو هو وزوجته في أفضل حالاتهما" نيابة عن الجمهور البريطاني. وبدا أنه يشكو من أن بريطانيا ليس لديها نظام مماثل للنظام الأمريكي، حيث يمكن للرئيس والسيدة الأولى استخدام أموال دافعي الضرائب لتجديد خزائن الملابس.

وقال لامي لهيئة الإذاعة البريطانية "ليس لدينا هذا النظام هنا. الحقيقة هي أن رؤساء الوزراء المتعاقبين، ما لم تكن مليارديرًا مثل آخر رئيس وزراء، يعتمدون على التبرعات والتبرعات السياسية، حتى يتمكنوا من الظهور في أفضل حالاتهم".

ودعا المحافظون إلى إجراء تحقيق كامل في روابط ستارمر مع المتبرع البارز لحزب العمال اللورد آلي.

وتبرع اللورد آلي سابقًا بملابس وإقامة و"أزواج متعددة" من النظارات بقيمة عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية لزعيم حزب العمال.

وقالت صحيفة صنداي تايمز إن التبرعات لزوجة رئيس الوزراء غطت تكلفة ملابس السيدة ستارمر قبل وبعد فوز حزب العمال في الانتخابات في يوليو.