بسبب تأييدها لمنافسته كامالا هاريس.. ترامب: أنا أكره تايلور سويفت

كتبت ـ شيماء عبد المنعم

شن دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، هجومًا حادًا على النجمة العالمية تايلور سويفت، معلنا "كراهيته" لها بعد أيام فقط من تأييدها لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على موقع Truth Social: "أنا أكره تايلور سويفت".



تايلور وترامب

مباشرة بعد المناظرة التي جرت الأسبوع الماضي بين ترامب وهاريس، أعلنت سويفت لمتابعيها على "إنستجرام" البالغ عددهم 284 مليونا، أنها تعتزم التصويت لهاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة حاليا، لأنها تناضل من أجل الحقوق والقضايا التي أعتقد أنها بحاجة إلى محارب للدفاع عنها.

وكان ترامب قد رفض في البداية تأييد سويفت لـ هاريس، بقوله ببساطة، إنه "ليس من محبي تايلور"، ولكن منذ ذلك الحين، صعد الرئيس السابق خطابه ضد سويفت، وأظهرت استطلاعات رأي تقدم هاريس بفارق كبير على ترامب مما يدعم التوقعات بأن تشهد الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر منافسة حامية بينهما.

وجذب تأييد سويفت لهاريس أكثر من 9 ملايين إعجاب لمنشورها على إنستجرام، مما أثار تكهنات بأنه قد يعزز فرص الديمقراطيين في الفوز بالانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب خلال مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز": "لم أكن من محبي تايلور سويفت"، وتابع المرشح الجمهوري: "لقد كانت مجرد مسألة وقت .. لم يكن بإمكانها تأييد بايدن لكنها شخص ليبرالي للغاية .. يبدو أنها تؤيد دائمًا الديمقراطيين، ومن المحتمل أن تدفع ثمن ذلك في السوق".

وجاءت تصريحات ترامب بعدما أعلنت نجمة البوب الامريكية تأييدها لمرشحة الحزب الديمقراطي في أعقاب المناظرة الرئاسية أمام ترامب.