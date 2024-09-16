جامعتا المنوفية ومدينة السادات يشاركان في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماعه الشهرى بعمداء الكليات "أون لاين" بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب، والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة، وذلك لمناقشة الموضوعات التى تحتاج إلى دراسة قبل عرضها على مجلس الجامعة القادم ومتابعة استعدادات الكليات لاستقبال العام الدراسى الجديد.

استهل رئيس الجامعة اللقاء بتقديم التهنئة لجميع منتسبى الجامعة وأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء رقم 2862 لسنة 2024 بالموافقة على إنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية للأغراض البحثية والعلاجية على أن يُلحق به مستشفى لعلاج الأورام، وإضافة المعهد لكليات ومعاهد الجامعة، مؤكدا أن هذه الخطوة الهامة تأتى تماشياً مع توجه الدولة نحو التوسع فى إنشاء المراكز الطبية المُتخصصة وتطوير المستشفيات الجامعية، وبهذه المناسبة تتقدم جامعة المنوفية بجزيل الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ولجميع من ساهم فى تحقيق هذا الإنجاز.

وأعلن الدكتور أحمد القاصد عن مشاركة جامعة المنوفية فى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقوافل متكاملة لقرية كفر سرسموس بمركز الشهداء وذلك انطلاقاً من حرص جامعة المنوفية على المشاركة الفعالة فى المبادرات الرئاسية التى يتبناها ويدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

وفى سياق متصل، أعلنت الدكتورة شادن معاويه رئيس جامعة مدينة السادات، الخطة التنفيذية للأنشطة والفعاليات التى تنظمها جامعة مدينة السادات، وذلك فى إطار مشاركة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مبادرة "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشادت رئيس جامعة مدينة السادات؛ مقدمه الشكر، والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ على اهتمامه، ودعمه الدائم والدئوب للمواطن المصري، والمشروع القومى للتنمية البشرية (بداية جديدة؛ لبناء الإنسان)، مشيدة بدعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بضرورة وضع الإنسان المصرى فى مقدمة أولويات الدولة، وأن يكون بناء الإنسان، هو أحد أهم محاور العمل فـى الدولة فى هذه المرحلة.

وأوضحت الدكتوره شادن معاويه: أن بناء الإنسان؛ هو ركيزة بناء الأوطان، ومصر دولة صاحبة تاريخ وحضارة عريقة، ودولة قهرت كافة الصعاب والتحديات على مدار التاريخ، ولازالت تجاهد بكل إخلاص وجهد؛ من أجل أن تتبوأ مكانتها التى تستحقها، مشيده بجهود الدولة، التى تستهدف التطوير، والتغيير الهادف؛ خلال السنوات المُقبلة.

كما اشارت "معاويه"، أن جامعة مدينة السادات تنظم مجموعة متنوعة من الأنشطة، والفعاليات تشمل قوافل شاملة؛ (طبية، وبيطرية، وإرشاد زراعي، وإرشاد نفسي)، ومحاضرات، وورش عمل تفاعلية، وإطلاق قوافل شاملة، وندوات، وذلك بالتعاون مع الكثير مع كافة قطاعات الجامعه والجهاز الإداري، والاداره الطبيه ومعهد الهندسة الوراثية ومعهد الدراسات والبحوث البيئية.