السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالهيروين فى الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة السيد المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، حسام فاروق عبداللطيف الدسوقى (الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا)، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل، لاتهامه بالإتجار في مخدر الهيروين بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4769 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 971 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "عجمی م ع ا ح"، 28 سنة، عامل، مقيم عرب العيايدة مركز الخانكة، لأنه في يوم 3 / 2 / 2024 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيضا (مطواة).

تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لمديرية أمن القليوبية، بقيام عامل بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطا غير شرعيا بالإتجار بالمواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.