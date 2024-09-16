المشدد 10 سنوات لمحام قتل موكله بعد مشادة بينهما في شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة السيد المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، حسام فاروق عبداللطيف الدسوقي (الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا)، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لمحام حر لاتهامه بقتل موكله عمدا، وذلك إثر مشادة كلامية بينهما، تطورت وقام المحام بعدة طعنات بسلاح أبيض "خنجر"، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14081 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3157 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "حسام الدين م إ س"، 35 سنة، محام حر، مقيم شبين القناطر محافظة القليوبية، لأنه في يوم 5 / 7 / 2023 بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه فهد مسلم محمد مسلم، عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه حدثت مشادة بينه والمجنى عليه سالف الذكر، علي إثرها استل سلاح أبيض "خنجر"، وسدد له بذلك السلاح طعنات عدة بسائر جسده - بنية إزهاق روحه - فأحدث إصابته التي أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (خنجر)، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأكدت تحريات النقيب "محمد مجدى محمود عليوة" ٢٩ سنة - معاون مباحث مركز شرطة اشبين القناطر - بأنها دلته إلى أنه على إثر مشادة بين المتهم والمجنى عليه إسئل المذكور سلاح أبيض " خنجر " و سدد للمجنى عليه بذلك السلاح طعنات عدة بسائر جسده - بنية إزهاق روحه - فأحدث إصابته التي أودت بحياته، و أضاف بأن المتهم أقر له بإرتكاب الواقعة، كما تمكن من العثور على السلاح الأبيض " الخنجر " المستخدم في إرتكابها.