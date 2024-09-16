اليوم السابع
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ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ3317 محلا وتحرير 497 مخالفة

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 12:53 م
ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ3317 محلا وتحرير 497 مخالفة الأوكازيون الصيفى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفى 2024 بهدف توفير منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، وكشف تقرير للوزارة ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى 2024 إلى 3317 محلا تجاريا حتى الآن، وأن من يريد من المحلات المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

كما تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات على الأسواق ومتابعة المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى، حيث تم تحرير 497 مخالفة نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار أو المشاركة فى الأوكازيون الصيفى بدون الحصول على التصاريح من مديريات التموين، كذلك الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية أو البيع بأزيد من السعر المعلن، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.







وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

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