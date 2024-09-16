أبرز الغرامات المقررة على قطارات السكة الحديد.. إنفوجراف

كتب ـ سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع قائمة غرامات الركوب بدون تذكرة في قطارات السكة الحديد وكذلك غرامات التدخين بالقطارات، أو التواجد على الرصيف بدون تذكرة.

- وجود الركاب على أرصفة المحطات بدون تذاكر 50 جنيها.

- عدم الاحتفاظ بالتذكرة عند الخروج من المحطة 50 جنيهاً بالإضافة إلى ثمن التذكرة.

- غرامة التدخين داخل قطارات ومحطات السكة الحديد 100 جنيه.

- غرامة ركوب القطارات المكيفة بجميع أنواعها بدون تذكرة 70 جنيها.

- غرامة ركوب القطارات الروسي ذات التهوية الديناميكية بدون تذكرة 50 جنيها.

-غرامة ركوب قطارات الدرجة الثالثة العادية بدون تذكرة 30 جنيها.