اليوم السابع
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أبرز الغرامات المقررة على قطارات السكة الحديد.. إنفوجراف

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 02:00 ص
أبرز الغرامات المقررة على قطارات السكة الحديد.. إنفوجراف أبرز الغرامات المقررة على قطارات السكة الحديد
كتب ـ سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع قائمة غرامات الركوب بدون تذكرة في قطارات السكة الحديد وكذلك غرامات التدخين بالقطارات، أو التواجد على الرصيف بدون تذكرة.

- وجود الركاب على أرصفة المحطات بدون تذاكر 50 جنيها.

- عدم الاحتفاظ بالتذكرة عند الخروج من المحطة 50 جنيهاً بالإضافة إلى ثمن التذكرة.

- غرامة التدخين داخل قطارات ومحطات السكة الحديد 100 جنيه.

- غرامة ركوب القطارات المكيفة بجميع أنواعها بدون تذكرة 70 جنيها.

- غرامة ركوب القطارات الروسي ذات التهوية الديناميكية بدون تذكرة 50 جنيها.

-غرامة ركوب قطارات الدرجة الثالثة العادية بدون تذكرة 30 جنيها.

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غرامات السكة الحديد

غرامات ركوب القطارات بدون تذكرة

غرامات القطارات

غرامة ركوب التالجو بدون تذكرة



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