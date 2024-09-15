مواصلة أعمال التشجير وزراعة الشتلات بمركز البدارى ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على استمرار تنفيذ أعمال التشجير وزراعة الشتلات بالمراكز والقرى ضمن المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" والتي تتم في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات ذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ما يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتحسين البيئة والصحة العامة.

وأشار محافظ أسيوط ،إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ فعاليات أو مبادرات تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل خاصة التي تهتم بصحة المواطنين والحفاظ على البيئة مع تكثيف التوعية بالحفاظ على الأشجار التي تتم زراعتها والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى منها.

وفي ذات السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس المركز بتوزيع ،وتشجير وزراعة شتلات مثمرة وزينة في بعض الأماكن والشوارع والميادين الصالحة للزراعة حيث تم تنفيذ أعمال تشجير وزراعة لبعض الأشجار المثمرة عن طريق قسم المشتل الزراعي بمجلس مدينة البداري على جانبي الطريق بقرية العتمانية وذلك لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين خلال حملة بمشاركة رضا خلف نائب رئيس المركز ومسئولي شؤون البيئة بمركز البداري وجاري استكمال الأعمال في باقي الوحدات المحلية والطرق والمحاور وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.