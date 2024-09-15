مقتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أوسيم، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم بارتكاب الجريمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، مقتل شخص وإصابة آخر، نتيجة تعرضهما لاعتداء بسلاح أبيض خلال التشاجر، بسبب خلافات بين الطرفين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

