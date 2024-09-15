محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة المولد النبوي.. فيديو

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهد اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، الاحتفالية التى نظمتها مديرية أوقاف جنوب سيناء، احتفالية بذكرى المولد النبوى الشريف بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ.

حضر الاحتفال السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية وعدد من أئمة الاوقاف بشرم الشيخ.

وقال الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء: اليوم نحتفل بالمولد النبوى الشريف، مشيرا إلى أن الله تعالى خصّ النبى بخصال وخصائص كثيرة، انفرد بها عن بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهو أول مَنْ يعبر على الصراط يوم القيامة، وله المقام المحمود، ويجب علينا الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه فى عسره ويسره ومنشطه.

وأكد المحافظ على أهمية الاقتداء بأخلاق النبى صلى الله عليه وسلم، نحن فى حاجة إليها هذه الأيام وإن يكن الاحتفال بذكرى مولده اتباعا لسنتة كالحفاظ النظافة العامة وانتظام أبنائنا بمراحل التعليم المختلفة والحفاظ العادات والسلوكيات تعد من هدى وأخلاق النبى صل الله عليه وسلم، وأعرب المحافظ عن خالص التهانى لمواطنى جنوب سيناء بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبى داعيا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا أمنها واستقرارها.