لو صحتك تمام.. اعرف كمية تناول حلوى المولد بدون أضرار

كتبت فاطمة ياسر

في يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تناول حلاوة المولد من أهم الطقوس المرتبطة به، فالفولية والحمصية والسمسمية والملبن وغيرها من الحلوى تعد من رموز الاحتفال، ولكن ماذا يفعل أصحاب الصحية الجيدة الخالية من الأمراض عند تناولهم لحلاوة المولد للحفاظ على صحتهم وتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية؟.

أجيب عن هذا السؤال الدكتور وليد إبراهيم استشاري السمنة والنحافة في كلية طب أسيوط، مشيرا إلي أن حلاوة المولد تعد مفيدة لأنها تصنع من المكسرات التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، كمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف.

وقدم استشاري السمنة والنحافة، كمية القطع الخاصة بحلاوة المولد التي يمكنك تناولها دون التعرض لأي أضرار صحية ومنها:

-الفستقية

تحتوى على ألياف وأحماض دهنية وبوتاسيوم وبروتين ومغنيسيوم وفيتامين ك ، ومضادات أكسدة، وهذا يجعلها مفيدة للجسم، ولكن دون الإسراف في تناولها، ويمكنك تناول قطعة بحجم الكف علي مدار اليوم.

-الحمصية والفولية والسمسمية

هم أغنياء بكمية كبيرة من البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن إلى جانب المواد المضادة للأكسدة ، ولذا يمكنك تناول قطعة بحجم الكف لتجنب التعرض لأي أضرار صحية.

- البندقية واللوزية

يحتوى على كالسيوم وحديد وبوتاسيوم وزنك وصوديوم وفيتامينات عديدة، ورغم ذلك لا تتناول أكثر من قطعة بحجم الكف.

-قرص الملىء بالسكر "أبيض اللون"

يسبب زيادة فى وزن الجسم ولايجب الإكثار فى تناوله، لأنه يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الجسم، ويعرض لبعض المشاكل الصحية.

وأكد استشاري السمنة والنحافة، علي ضرورة تناول الحلوى التى تحتوى على كمية قليلة من السكر وكمية كبيرة من المكسرات، ودون الإسراف أيضا في تناولها، فقطعة بحجم كف اليد كفيلة للحصول علي رغبتك من حلاوة المولد دون التعرض لأي مضاعفات صحية.

