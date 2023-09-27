كيف يتناول أصحاب الأمراض المزمنة حلوى المولد؟ اسشارى تغذية توضح

كتبت نهير عبد النبى

تعتبر حلاوة المولد من الأساسيات في احتفالات المولد النبوى الشريف بأشكالها وأنواعها المتعددة والتي جميعها تحتوى على سكريات، وقالت الدكتورة ليندا جاد الحق استشارى التغذية العلاجية والسمنة- كلية طب قصر العينى، "إن حلاوة المولد تحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية وخصوصا الموجودة في المكسرات، ولكن السكريات والجيلايتن التي تغطى الحلوى هي التي تشكل خطورة والإفراط منها قد يسبب زيادة في ارتفاع السكر في الدم، لذلك ينصح مرضى السكر والسمنة بتناول قطع صغيرة من الحلوى، والأصحاء أيضا ينصح بتجنب الافراط في تناولها للحفاظ على صحتك.

وتابعتا قائلة:" رغم أن حلاوة المولد تحتوى على نسبة عالية من المكسرات الصحية ولكن عروسة المولد والحصان المصنوع من السكر هي أخطر قطعة في حلاوة المولد وينصح بعدم تناولها سواء للمرضى أو للأصحاء، لأنها مصنوعة من السكر والألوان الصناعية وكلاهما يشكلان خطر كبير على الصحة".

وتابعت:"أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السمنة ننصحهم دائما بالحد من الإكثار من حلاوة المولد وتناول 3 قطع فقط في اليوم ، وهناك بدائل صحية لحلاوة المولد وهى" فاكهة ، فشار، فواكهة مجففة ، ترمس ، حمص شام، جميعها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحافظ على صحة جسمك ".