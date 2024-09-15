صحة القليوبية: تسكين 139 حالة من قوائم الانتظار للرعايات خلال أسبوع

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تسكين 139 حالة من حالات الانتظار للرعايات المركزة، حيث تنوعت هذه الحالات بين 120 حالة عنايات مركزة للكبار، و4 حالات عناية مركزة أطفال، وتسكين 15 حالة بالحضانات.

وتوجه الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بخالص الشكر لفريق العمل ممثلا في الدكتور محمد الحسيني مدير الطوارئ، والدكتور محمد سعيد مسئول الرعايات المركزة، والدكتورة عزة سامي مسئول الحضانات، والدكتورة علا جلال مسئول الطوارئ بالمكتب الفني.

وفي سياق أخر اجتمع وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور أسامة الشلقاني، والدكتور محمد السعيد مدير مستشفى رمد بنها، وفريقه المعاون، مع الدكتور إبراهيم البديوي مدير مستشفي رمد شبين، لبحث سبل التعاون المشترك فيما بينهم لتطوير منظومة قوائم الانتظار وتبادل الخبرات بين المستشفيين.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الآليات الممكنة لتطوير ورفع معدلات العمليات من خلال تعزيز المستشفى بالقوى البشرية باعتبارها مستشفي الرمد النوعي الرئيسية بالمحافظة، كما تم مناقشة كافة السبل الممكنة لتوفير احتياجات غرف العمليات من أجهزة متخصصة.

وفي هذا السياق أشاد وكيل الوزارة، بالنظافة العامة بالمستشفى والتجهيزات المتاحة بها وقدرة المستشفى علي رفع معدلات الأداء.