دونالد ترامب: أنا بخير وبصحة جيدة ولن أستسلم ولا شىء سيحبط عزيمتى

قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، ، الأحد، إنه "بخير وبصحة جيدة"، في أعقاب حادث إطلاق نار وقع قرب مكان تواجده في ناديه للجولف بويست بالم بيتش.
وأضافت حملة المرشح الجمهوري نقلاً عنه: "وقع حادث إطلاق نار قرب مكان تواجدي، وقبل بدء انتشار الشائعات، أرغب في أن أخبركم أنني بخير وبصحة جيدة".
وتابع: "لن أستسلم.. لا شيء سيحبط عزيمتي (بشأن سباق الرئاسة)".
وقد أعلنت حملة المرشح الجمهورى لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترمب، الأحد، أن الرئيس السابق "بخير"، بعد إطلاق نار قرب مكان تواجد فيه ترامب.
فيما أفادت صحيفة "نيويورك بوست"، بأن "هناك شخصين تبادلا إطلاق النار بالقرب من ملعب ترامب الدولى للجولف فى بالم بيتش بولاية فلوريدا". ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها، أن "مطلقى النار كانا يستهدفان بعضهما البعض، ولم يكن إطلاق النار يستهدف دونالد ترامب "، الرئيس الأمريكى السابق.
من جانبها قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إنه تم إطلاعها على تقارير بشأن إطلاق النار بالقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.
وأضافت هاريس: "أنا سعيدة لأنه آمن، العنف ليس له مكان في أمريكا"، وفق ما نشرت على موقع إكس.
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