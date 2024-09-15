دونالد ترامب: أنا بخير وبصحة جيدة ولن أستسلم ولا شىء سيحبط عزيمتى

كتب عبد الوهاب الجندى

قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، ، الأحد، إنه "بخير وبصحة جيدة"، في أعقاب حادث إطلاق نار وقع قرب مكان تواجده في ناديه للجولف بويست بالم بيتش.

وأضافت حملة المرشح الجمهوري نقلاً عنه: "وقع حادث إطلاق نار قرب مكان تواجدي، وقبل بدء انتشار الشائعات، أرغب في أن أخبركم أنني بخير وبصحة جيدة".

وتابع: "لن أستسلم.. لا شيء سيحبط عزيمتي (بشأن سباق الرئاسة)".

وقد أعلنت حملة المرشح الجمهورى لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترمب، الأحد، أن الرئيس السابق "بخير"، بعد إطلاق نار قرب مكان تواجد فيه ترامب.