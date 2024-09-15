تحريات لكشف ملابسات اشتعال حريق بمصنع فى الطالبية

كتب ـ بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات اشتعال حريق في مصنع بالطالبية، والاشتباه في تسبب شخص بإشعال النيران بالمصنع، وتم إجراء معاينة لتحديد حجم الخسائر والتلفيات، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد اشتعال حريق بمصنع في الطالبية، انتقل رجال الحماية المدنية لمحل الواقعة، وتم محاصرة النيران دون إصابات، وبإجراء التحريات الأولية، تم الاشتباه في تورط شخص بالتسبب بإشعال الحريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

