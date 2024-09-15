النيابة تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق شقة في السلام

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بسرعة إعداد تقرير مفصل من الأدلة الجنائية، في واقعة اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الحرفيين بمدينة السلام، وذلك للوقوف على أسباب نشوب الحريق، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

وكان شب حريق كبير داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة السلام بالقرب من منطقة الحرفيين، على الفور رجال الحماية المدنية بالدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة على النيران ومحاصرتها، بعد أن امتدت إلى العقار المجاور لها.

وعقب السيطرة على الحريق، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.