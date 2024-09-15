إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الطالبية

كتب ـ عبد الرحمن سيد

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة الطالبية، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى الطالبية مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.