وزيرة التنمية المحلية تنسق مع الوزارات المعنية لمتابعة حادث قطاري الزقازيق

كتب على عبد الرحمن

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عددا من الاتصالات الهاتفية مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مساء اليوم لمتابعة تطورات حادث تصادم قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق.

وأشار محافظ الشرقية خلال اتصالاته مع وزيرة التنمية المحلية إلى تواجده في موقع الحادث لمتابعة مستجدات الوضع أولاً بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونقل المصابين للمستشفيات لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تواصلت مع الوزارات المعنيه لمتابعة مستجدات الموقف فور وقوع الحادث والتنسيق مع محافظ الشرقية لتوفير كل الامكانات اللازمة بالمحافظة ودعم كل الجهود المبذولة من باقي الوزارات والجهات المعنية .