اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2024 12:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التنمية المحلية تنسق مع الوزارات المعنية لمتابعة حادث قطاري الزقازيق

السبت، 14 سبتمبر 2024 08:59 م
وزيرة التنمية المحلية تنسق مع الوزارات المعنية لمتابعة حادث قطاري الزقازيق حادث تصادم قطاري الشرقية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عددا من الاتصالات الهاتفية مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مساء اليوم لمتابعة تطورات حادث تصادم قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق.

وأشار محافظ الشرقية خلال اتصالاته مع وزيرة التنمية المحلية إلى تواجده في موقع الحادث لمتابعة مستجدات الوضع أولاً بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ونقل  المصابين للمستشفيات لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تواصلت مع الوزارات المعنيه لمتابعة مستجدات الموقف فور وقوع الحادث والتنسيق مع محافظ الشرقية لتوفير كل الامكانات اللازمة بالمحافظة ودعم كل الجهود المبذولة من باقي الوزارات والجهات المعنية .

 







تصادم

قطار الشرقية

تصادم قطارين بالشرقية

الزقازيق

وزيره التنميه المحليه

محافظ الشرقيه




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة