اليوم السابع
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رئيس جامعة الأزهر يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

السبت، 14 سبتمبر 2024 11:49 م
رئيس جامعة الأزهر يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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قدَّم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

كما قدم رئيس جامعة الأزهر التهنئة إلى الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة، وأعلن فضيلته أن ميلاد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- كان نورًا ورحمة وعدالة عمت الدنيا كلها بميلاده العظيم.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن ميلاده -صلى الله عليه وسلم- كان رحمة للعالمين؛ مصداقًا لقوله: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾.

وحث رئيس جامعة الأزهر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالالتزام بكتاب ربنا وبسنة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى -صلى الله عليه وسلم- قولًا وعملًا؛ مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي»، داعيًا المولى -عز وجل- أن يمن على العالم الإسلامي وعلى الدنيا كلها بالأمن والأمان والسلم والسلام.







جامعة الازهر

المولد النبوى الشريف

مولد النبى

مولد النبي



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