شاهد احتفالات نجع العقاربة في الأقصر بالمولد النبوي الشريف.. فيديو وصور

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع أجواء احتفالات أهالي نجع العقاربة في مدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، والتي تنفرد بها القرية بتنظيم مآدب العشاء بالملوخية الناشفة واللحم لكافة أبناء النجع وسط أجواء مبهجة وفرحة بين المواطنين.

ويقول عبد الصبور سلطان ابن مدينة الطود، أن أكلات الملوخية الناشفة هى السر في كل الاحتفالات والمناسبات السعيدة والموالد الدينية، وتعتبر الاكلة الشهيرة في المولد النبوي الشريف.

وفي الليلة الختامية للمولد النبوى بالأقصر، تقوم كل قرية بالاحتفال على طريقتها الخاصة وتقديم الأكلات الشعبية التراثية للضيوف إحتفالاً بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تخرج المسيرات في تلك القري والنجوع بجانب عمل أكلات الكمونية والملوخية والعدس والحمص وغيرها من الأكلات الشهيرة بكل بلدة.

ومع قدوم شهر ربيع الأول إنطلق أهالى قرية منشأة العمارى شمال محافظة الأقصر، فى الاحتفال بليالي المولد النبوي الشريف بحضور ومشاركة المئات من أبناء الأقصر وباقى المحافظات، حيث يتم تنظيم حلقات التحطيب وسباقات مرماح الخيول بمشاركة نجوم الخيالة من عائلات قرى ونجوع الأقصر ومحافظات الصعيد.

مآدب العشاء بالملوخية



مآدب العشاء بالملوخية



مآدب العشاء بالملوخية



مآدب العشاء بالملوخية



مآدب العشاء بالملوخية