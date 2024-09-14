خطة لتفقد 179 منشأة غذائية بمراكز قنا استعدادا لاستقبال المولد النبوي

قنا صابر سعيد

وجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بوضع خطة موسعة لمتابعة منافذ تقديم الأغذية بمدينة قنا والمراكز، وذلك استعداداً لاستقبال المولد النبوى الشريف.

وأشار الدكتور محمد، إلى أن خطة الأغذية تهدف إلى التأكد من سلامة المنشئات الغذائية والغذاء المعروض بها والتزام العاملين بها بالاشتراطات الصحية التى وضعتها وزارة الصحية والسكان لتأمين ما يقدم للمواطنين من أغذية وأشربة.

وأوضح وكيل صحة قنا، أن الفريق قام بالمرور على 179 منشأة غذائية منذ الأول من الشهر الجارى سحب 80 عينة لفحصها والتأكد من سلامتها، فيما قام فريق الأغذية بإعدام 182 كجم و45 لتر من الأغذية الغير صالحة، مضيفاً إلى عمل 91 محضر مخالفة لعدد من المنشئات الغذائية وفقاً للقانون 96, 97

ووجه الدكتور محمد يوسف، بتنفيذ العديد من خطط المتابعة لمنافذ الأغذية بكافة مراكز المحافظة لضمان حصول المواطنين على الغذاء الصحى والأمن بما يضمن سلامتهم وسلامة أسرهم.