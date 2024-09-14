اليوم السابع
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النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق

السبت، 14 سبتمبر 2024 11:16 م
النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق النائب العام المستشار محمد شوقي
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمر النائب العام المستشار محمد شوقي،  بتشكيل فريق تحقيق من المستشار المحامي العام الأول لنيابة  جنوب الزقازيق الكلية ورؤساء نيابة استئناف المنصورة ووكلاء نيابة جنوب الزقازيق الكلية لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق.
 
حيث رصدت النيابة العامة، اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، تداول وقوع حادث تصادم بين قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقيه؛ وعلي الفور بادر الفريق المشكل من النيابة العامة بالانتقال لمكان الواقعة، حيث قام عدد من أعضاء فريق التحقيق بمعاينة مكان الحادث.
 
وعقب إتمام المعاينة تم إصدار أمر برفع آثار الحادث لعودة القطارات إلى مساراتها المعتادة، في حين قام عدد آخر بمناظرة  جثامين  المتوفين؛ وإصدار تصاريح الدفن.
 
هذا وجار سؤال المصابين واستكمال إجراءات التحقيق. 

 

 

 







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