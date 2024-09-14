اليوم السابع
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كشف بأسماء الوفيات والمصابين في حادث تصادم قطاري الشرقية

السبت، 14 سبتمبر 2024 11:01 م
كشف بأسماء الوفيات والمصابين في حادث تصادم قطاري الشرقية كشف أسماء المصابين
الشرقية إيمان مهنى

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حصل "اليوم السابع"، على كشف باسماء المصابين في حادث تصادم قطاري الشرقية، الذى وقع مساء اليوم، حيث أكدت مصادر بهيئة السكة الحديد أن حادث قطاري الشرقية، وقع بين قطارين أرقام 336 المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم 261 القاهرة الإسماعيلية وذلك عند الكوبرى الجديد بـ الزقازيق.وتم الدفع بسيارات إسعاف.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بـ تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بنطاق قسم ثانى الزقازيق.وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الأمن إلى موقع البلاغ.

 

كشف أسماء المصابين
كشف أسماء الوفيات

 

كشف أسماء المصابين
كشف أسماء المصابين

 

 

 







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