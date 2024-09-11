ضبط لصوص مواتير المياه والمتعلقات الشخصية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة مواتير المياه وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 5 وقائع سرقة، وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سئ النية" تم ضبطه وبحوزته 5 مواتير مياه.

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى مكون من (سيدتين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين "بأسلوب المغافلة".

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة (4 هواتف محمولة "ضبطوا بحوزتهما")، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة 15مايو لقيامه بسرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص"بأسلوب المغافلة".

وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين وأقر بإرتكابه 3 وقائع آخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (مبلغ مالى – هاتف محمول – شاشة تليفزيون – جهاز ميكرويف)، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.