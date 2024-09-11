زوجة ووالدة عصام صاصا تتقدمان بطلب لزيارته فى السجن

كتب سليم على

تقدمت جهاد أحمد زوجة عصام صاصا مطرب المهرجانات بطلب للحصول على إذان بزيارة زوجها داخل محبسه برفقة والدته، وذلك حتى يتاح لهما مقابلته داخل الحبس.

كانت زوجة عصام صاصا بثت في فيديو عبر حسابها بموقع انستجرام، تعليقا على ما تردد فى وسائل التواصل الاجتماعي طلبها لخلوة شريعة مع زوجها في السجن، مؤكدة أن الخبر عاري تماما من الصحة، وإنما تقدمت بطلب تصريح زيارة بصحبة حماتها، متعجبة من قدرة البعض علي الكذب وتحريف والخوض في اعراض الناس.

وأضافت زوجة عصام صاصا، تابعت تعليقات سلبية وسيئة وخوض في سمعتي، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الخبر.

وعاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، فى وقت سابق عصام صاصا وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل، كما عاقبت المتهمين الثالث والرابع غيابيا 10 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق وسمير صلاح وأحمد عبد العاطي الشافعي وسكرتارية أيمن أحمد عبداللطيف وهاني حمودة.

وقال عصام صاصا، أمام هيئة المحكمة خلال جلسة محاكمته فى اتهامه بتزوير محرر رسمى، إنه كان فى دبي وتلقى اتصالا هاتفيا من أحد أفراد أسرته لإخباره أنهم حرروا توكيلا لأحد المحامين.

وأضاف صاصا: " قولتهم أما تعملوا التوكيل متسلمهوش لحد، عندما علمت أن التوكيل فيه مشكلة طلبت من شقيقي عدم إرسال التوكيل لأحد".

وأضاف شقيق عصام صاصا أمام هيئة المحكمة فى اتهامه بتزوير محرر رسمى، انه لم يعلم أن التوكيل الذى حرره لشقيقه مزور، وبعد الإنتهاء من تحرير التوكيل تحدثت مع شقيقي عصام واخبرته بتحرير التوكيل ، واخبرنى انه لا يريد ارسال التوكيل لاي شخص خلال الفترة الحالية "

واستكمل شقيق صاصا : " بعد ما قولت لاخويا لاقيت المتهم الثاني بيكلمنى بيقولى هنروح نستلم مستندات ومضاني على ورق معرفهوش".



