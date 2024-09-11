الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال شخصين -لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.