الأوراق المطلوبة للتقديم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا 2025

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأوراق المطلوبة لاستكمال ملف التقدم للطلاب المقبولين بـ مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس المتفوقين بعين شمس، بعد اعتماد نتيجة اختبارات القبول بمدارس المتفوقين للعام الدراسى، 2024-2025، كالتالى..

- إخطار النتيجة الخاصة بالقبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية و4 صور منها.

- طلب الالتحاق بالمدرسة، وشهادة ميلاد أصل و4 صور منها و8 صور حديثة 4×6، و10 أظرف بريدية عادية.

- طوابع بريد بقيمة 21 جنيها و1 طابع تعليمي قلة 10 طوابع نقابة مهن تعليمية + 1 جنيه دمغة عادية.

- إيصالات إيداع تأمين اللاب والمصروفات وشهادة وفاة الوالد للأيتام.

- شهادة صحية معتمدة يكشف طبي باطنة وقلب وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي وتحليل صورة دم كاملة - تحليل سكر تراكمي - تحليل فصيلة دم.

- حال وفاة الوالد التقدم بصورة من الوصاية أو الولاية التعليمية.

- حال عدم تواجد الأب لسفره - التقدم بصورة من التوكيل الرسمي.

- صور من بطاقة الرقم القومي لولى الأمر و3 ظرف بلاستيك بكبسولة.

- إيصال سداد الرسوم الدراسية للصف الأول الثانوي بقيمة 5000 جنيه للمدارس الحكومية ( عربي - لغات ) عن كل عام دراسي وتسدد سنويا بداية كل عام دراسي.

وأوضحت أنه في حالة المدارس الخاصة ( عربي - لغات ) يقوم ولى الأمر بإحضار إفادة من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة الحاصل منها على الإعدادية بمبلغ آخر مصروفات تم تسديدها بالصف الثالث الإعدادي بالمدرسة الخاصة وتختم بكاتم شعار الجمهورية وفي حالة المدارس الدولية يقوم ولى الأمر بدفع النفقات الفعلية للدراسة والتي تبلغ قيمتها ثلاثون ألف جنية فقط لاغير.

- الدفع في البريد المصرى - الحساب الخاص بصندوق دعم وتمويل المشروعات المصروفات الدراسية لطلاب مدارس.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لمعرفة نتائج القبول exls.emis.gov.eg.