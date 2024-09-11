وزارة التعليم: تعيين 20 ألفا و204 معلمين والتعاقد بالحصة استعدادا للدراسة

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية والإدارات بمتابعة انتهاء أعمال الصيانة البسيطة وفرش الفصول وتقليل الكثافة الطلابية استعداداً للعام الدراسي الجديد الذى ينطلق 21 سبتمبر الجارى، مشددة على أهمية توفير مناخ مناسب لاستقبال الطلاب بالعام الجديد لتحقيق الانضباط داخل المدارس، كنا شددت الوزارة على أهمية إعداد قوائم الفصول الطلابية وأيضا جداول الحصص الدراسية بعد تسكين المعلمين الجدد البالغ عددهم 20 ألفا و204 معلما والذين تم تعيينهم بمسابقة 30 ألف معلم إضافة إلى تسكين المعلمين بالحصة.

يقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى تفاصيل التعاقد للعمل بالحصة لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 21 سبتمبر الجارى.

- التعاقد يتم فى التخصصات التى يوجد فيها عجز .

- التعاقد يتم من خلال المديريات والإدارات التعليمية.

- تستهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التعاقد مع 50 ألف معلم لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس.

- التعاقد مع المعلمين الجدد بالحصة بواقع 50 جنيه للحصة الواحدة.

- يتم تدبير الاعتماد المالى بمعرفة الجهات المختصة بالوزارة ثم يتم تحويل المستحقات إلى المديريات التعليمية المختصة والتي تقوم بدورها بتحويل المستحقات إلى الإدارات التعليمية المختصة شهريًا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كاف.

- يتم اعتماد جدول الحصص الفعلى الذى تم أداؤه فعليًا، سواء بمعرفة المعلمين المستعان بهم للعمل بالحصة أو المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانونى المقرر لهم، في نهاية الشهر من مشرفي المادة بالمدرسة.

- يتم عرض جدول الحصص الفعلى بعد اعتماده من مشرفي المادة بالمدرسة على مديري المدارس لاعتماده بمعرفتهم وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بيانات.

- يتم رفع جدول الحصص الفعلى بعد اعتماده من مديري المدارس إلى مديرى الإدارات التعليمية المختصة، والذى يقوم بدوره باعتماد الجدول وإحالته إلى إدارة الشئون المالية والإدارية بالإدارة للصرف.

- يراعى صرف المستحقات شهريًا فى نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم 10 من الشهر الذى يليه.

- تم تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب لتكون بقيمة 50 جنيها.

-تم زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيها إلى 50 جنيها للحصة الواحدة.