اعرف الصح.. هل البطاطس مفيدة في إنقاص الوزن؟

كتبت فاطمة ياسر

البطاطس تعد من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المهمة للجسم، ولكن هل تناولها أثناء اتباعك للحميات الغذائية مفيد أم لا؟

أجاب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع healthshots ، وأوضح أنه تغلب نسبة الكربوهيدرات العالية ومؤشر نسبة السكر في الدم في البطاطس على فوائدها، فإذا تم تناولها بالطريقة الصحيحة، يمكن أن تشكل البطاطس إضافة رائعة لنظامك الغذائي الهادف لفقدان الوزن.

فوائد البطاطس الصحية لإنقاص الوزن



- تقييد السعرات الحرارية

تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الألياف والماء، مما يجعلك تشعر بالشبع والامتلاء لفترة طويلة. ويمكن أن يؤدي هذا إلى تسريع رحلة إنقاص الوزن، خاصة عندما يكون النظام الغذائي مصحوبًا بزيادة النشاط البدني. عند تحضيرها بدون دهون أو زيوت زائدة، تكون البطاطس منخفضة السعرات الحرارية نسبيًا. تحتوي البطاطس المخبوزة متوسطة الحجم على ما يقرب من 110 سعرات حرارية، مما يجعلها خيارًا غذائيًا مملوءًا ومنخفض السعرات الحرارية، كما تقول خبيرة التغذية أفني كول .

- غنية بالعناصر الغذائية

البطاطس غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين سي وفيتامين ب6 والبوتاسيوم والألياف، وتوفر البطاطس العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك دعم فقدان الوزن، كما يقول الخبير. تحتوي البطاطس أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يمكن أن يحد من مشاكل مثل احتباس الماء والانتفاخ، مما يؤدي إلى مظهر بطن أنحف.

- غني بالألياف

البطاطس مصدر رائع للألياف الغذائية، وخاصة عند تناولها بقشرتها. إن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يلعب دورًا كبيرًا في التحكم في الوزن لأنها تعزز الشعور بالشبع وتقلل الشهية. هذا الشعور سيحد من نوبات الجوع غير الضرورية وسيجعلك تستهلك سعرات حرارية أقل طوال اليوم، مما يخلق العجز المطلوب في السعرات الحرارية المطلوب لفقدان الوزن. كما تعد البطاطس مصدرًا رائعًا للنشا المقاوم الذي يفيد في تغذية البكتيريا الصحية في أمعائك، والتي يمكن أن تعزز التمثيل الغذائي العالي وفقدان الوزن بشكل أكبر.

وفقًا لمجلة Nutrition Journal ، يمكن أن يساعد النشا المقاوم في التحكم في نسبة السكر في الدم، مما يخفف من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبات. كما يساعد في الحفاظ على الشعور بالشبع، واستقرار مستويات السكر في الدم، وتعزيز حرق الدهون، كما يقول الخبير.

كيفية تناول البطاطس لإنقاص الوزن؟

يمكنك استخدام البطاطس لإنقاص الوزن باستخدام الطرق التالية:

- مسلوق أو مخبوز

اختر البطاطس المسلوقة أو المخبوزة دون إضافة أي زبدة أو جبن أو صلصات ثقيلة. تحافظ هذه الطرق على العناصر الغذائية دون إضافة سعرات حرارية غير ضرورية.

- التحكم في الحصص

التزم بحصص معتدلة وأضف البطاطس مع الخضروات الأخرى والبروتينات الخالية من الدهون للحصول على وجبة متوازنة. الإفراط في تناول أي خضروات بكميات كبيرة لن يفيدك أبدًا، لذا كن حريصًا على الحصص التي تستهلكها.

- تناول القشرة

تحتوي قشرة البطاطس على ألياف، لذا فإن تركها عليها قد يعزز من جهودك في إنقاص الوزن. ولكن تأكد من تنظيفها جيدًا.

