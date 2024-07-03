كيف تتناول البطاطس المقلية بدون زيادة فى الوزن ؟

كتبت فاطمة خليل

كشفت طبيبة بريطانية عن طريقة طهى مختلفة للبطاطس المحمرة، تجعلها صحية بشكل أكبر، مضيفة أن التغيير البسيط في تقنية الطهي يمكن أن يحول البطاطس إلى عنصر غذائي صحي، بحسب موقع جريدة "دايلي إكسبريس" البريطانية.



وبالرغم من أن البطاطس من الخضروات النشوية التي تحتوى على الكثير من النشا، وكذلك عند قليها بالزيت الغزير تصبح عنصراً غذائياً غير موصى به في الريجيم أو الأنظمة الغذائية الصحية، إلا إن طريقة الطهى قد تجعلها صحية.



وأوضحت الدكتورة نيتو باجيكال، في بودكاست بعنوان Doctor's Kitchen، "أريد أن يأكل الناس الخضروات النشوية مثل البطاطس مع القشرة، حيث تعد البطاطس مصدرًا رائعًا للتغذية وتساعد على الشعور بالشبع".

وأشارت إلى أنه لطهى البطاطس بطريقة صحية يجب قليها ثم وضعها في الثلاجة ثم نعيد قليها مرة أخرى.

وتابعت قائلة أن هذه الطريقة تزيد من النشا المقاوم بالبطاطس وعندما يزيد من النشا المقاوم فإن مستويات السكر في الدم لا ترتفع.."



وأوصت الدكتورة باجيكال بتناول أطعمة متنوعة، خاصة لأولئك الذين يعانون من مشاكل أو حالات هرمونية، مضيفة أن الاتجاه نحو نظام غذائي نباتي كامل قد يكون أفضل لصحتك.



وفيما يتعلق باعتماد أي نظام غذائي أو نمط حياة جديد، حذرت الطبيبة من التغييرات المفاجئة، وبدلا من ذلك، اقترحت فترة "من ثلاثة إلى ستة أشهر" لانتقال تدريجي وصحي من نظام غذائى إلى آخر.