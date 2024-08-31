وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يزوران كنيسة السيدة العذراء فى مسطرد

القليوبية إبراهيم سالم

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المنطقة المحيطة بمسار العائلة المقدسة بمسطرد، كما قاما بزيارة لكنيسة السيدة العذراء الأثرية فى مسطرد.

وكان في استقبال وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية، نيافة المطران الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، حيث استمعت الدكتورة منال عوض والمهندس أيمن عطية، إلي شرح أهمية تلك المنطقة في المسار وبصفة خاصة بئر المياه الموجود داخل الكنيسة والتى شربت منها العائلة المقدسة خلال زيارتها للمنطقة.

وتقدم نيافة المطران الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها بخالص شكره وتقديره للدكتورة منال عوض ومحافظ القليوبية علي زيارتهم الكريمة للمنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية لمشروع مسار العائلة المقدسة، وتطوير كافة نقاط المسار الـ25 بالمحافظات، في ظل متابعة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لهذا المشروع المهم.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إنه سيتم التنسيق بين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة لتطوير المنطقة المحيطة بمسار العائلة المقدسة بمسطرد للتواكب مع أعمال التطوير ورفع كفاءة كافة نقاط المسار بجميع المحافظات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة التنمية المحلية.



جولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية