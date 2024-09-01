هيئة الرعاية الصحية تبدأ التشغيل التجريبي لمجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء التشغيل التجريبي لـ «مجمع الفيروز الطبي» التابع للهيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك مع بداية سبتمبر 2024.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير الخدمات الطبية لأهالي سيناء، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2679) لسنة 2024 بنقل الأصول العلاجية بمحافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان لهيئة الرعاية الصحية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن «مجمع الفيروز الطبي» يُعد أول مجمع طبي متكامل يتم إنشاؤه في جنوب سيناء وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وأضاف: أن المجمع صُمم ليكون مركزًا طبيًا متكاملًا يخدم أهالي سيناء ويوفر لهم كافة الخدمات الطبية المتميزة، ويضمن حصولهم على الخدمة الطبية اللائقة في محافظتهم دون تحميلهم عبء الانتقال خارج محافظتهم للحصول على الخدمة الطبية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى التكلفة التقديرية لإنشاء وتجهيز مجمع الفيروز الطبي المُقام على مساحة 28 ألف متر مربع، والتي بلغت مليار و400 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الإنفاق لتحسين البنية التحتية الصحية بالمحافظة، ويضمن توفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين والمتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

ولفت إلى الطاقة الاستيعابية للمجمع والتي من المقرر أن تضم 122 سريرًا منهم 94 سرير إقامة، و16 للعناية المركزة فضلًا عن الحضانات، والعمليات، والمناظير، والغسيل الكلوي، والعيادات الخارجية التي تضم 24عيادة في مختلف التخصصات الطبية، والاستقبال والطوارئ، وأقسام "الولادة والحروق، والأشعة، العلاج الطبيعي، القسطرة ، المعامل وبنك الدم، وقسم علاج مرضى الأورام بالكيماوي".

وأوضح رئيس الهيئة أن التشغيل التجريبي لمجمع الفيروز الطبي سيبدأ بطاقة تشغيلية بلغت 50%، متضمنًا تشغيل العيادات الخارجية في تخصصات متعددة، من بينها الجراحة، الباطنة، النساء والتوليد، الأطفال، العظام، الرمد، الجلدية، القلب (الإيكو)، والأسنان، كما سيتم تشغيل قسم الطوارئ المجهز بأحدث الإمكانيات الطبية، منوهًا أن التشغيل التجريبي للمجمع سيستمر لمدة شهرين، وسيتم تشغيل باقي الأقسام تباعًا، وذلك بما يلبي احتياجات أهالي سيناء ويضمن حصولهم على الخدمات الطبية المتميزة بكل سهولة ويُسر وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.



