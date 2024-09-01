هيئة الدواء: القيمة التقديرية للمضبوطات المخالفة للمفتشين بلغت 10 ملايين جنيه

كتب وليد عبد السلام

قامت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بتكثيف جهود حملات التفتيش الموسعة، خلال شهر أغسطس، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية؛ حيث شمل التفتيش المرور على ما يزيد على 11 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الادوية "، وتنفيذ ما يقارب 190 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية؛ وتم ضبط العديد من المخالفات، تنوعت ما بين ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة، فيما بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من 10 مليون جنيه مصري.

حيث أسفرت الجهود عن ضبط مخالفات متعددة؛ كان أبرزها ضبط 13 مؤسسة غير مرخصة بمحافظات “القاهرة – الدقهلية – القليوبية – الشرقية -الغربية -الفيوم - سوهاج-الاسكندرية "، بالإضافة إلى ضبط 13 مؤسسة غير مرخصة تدار كصيدلية بمحافظات (الشرقية وسوهاج والجيزة والإسكندرية والاقصر والفيوم والبحر الاحمر المنيا).

وتم عمل مداهمة بنطاق محافظة القاهرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإحدى الشقق السكنية يتم بها تخزين وتعبئة منتجات تجميل مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون في خطوة استباقية قبل تداول المنتجات بالأسواق، كما تم ضبط 15 قضية متعلقة بتداول الأدوية من خلال الصفحات الإلكترونية بالمخالفة للقانون، وتم التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام لغلق الصفحات الإلكترونية التي تم ضبطها.

وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١ أو موقع الهيئة الرسمي.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.