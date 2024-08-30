رئيس هيئة الدواء: توفير تدريجى لكافة الأصناف الدوائية بالأسواق

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن سوق الدواء يشهد التوافر التدريجي لكافة الأصناف الدوائية التي تعددت الشكوى بشأنها.

وتابع: "تتوفر تلك الأصناف من الأدوية بشكل تدريجى على مدار الشهرين المقبلين"، موضحًا أن الهيئة بدأت بشكل موازٍ في تنفيذ خطة شاملة لتوفير احتياطي استراتيجي من الخامات الدوائية لأدوية الأمراض المزمنة لزيادة معدلات تصنيعها.

وأشار الدكتور على الغمراوى إلى استمرار الهيئة في شن الحملات التفتيشية المكثفة على كافة المؤسسات الصيدلية لمتابعة توافر الأصناف المختلفة، موضحًا أن عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها الهيئة في الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 55 ألف زيارة تفتيشية.

كما قامت الهيئة بدعم الاتصال المباشر مع الصيدليات لتحقيق التواصل المجتمعي الفعال بالإبلاغ الفوري من خلال رابط على الموقع الإلكتروني حال وجود أي تحديات أو امتناع عن توريد المستحضرات الدوائية لدى الموزعين إلى الصيدليات، كذلك بالبنسبة للمواطنين عن طريق خدمة الخط الساخن أو توافر والتى توجه المريض لأقرب مكان لصرف دوائه بشكل منتظم.

وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تعمل مع شركاء الصناعة والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالشأن الدوائي على اتخاذ كل الإجراءات التي تمكن من عدم تكرار أي نقص في الأدوية، وذلك عقب توفير المواد الخام، وعودة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من بعض الأصناف التي يتم متابعتها، تصل إلى ستة أشهر لمواجهة أى تحديات مستقبلية.