ضبط 212 عبوة أدوية ومستحضرات تجميلية مجهولة المصدر بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور حسين حمدي مدير التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر، عن ضبط 212 عبوة من الأدوية والمستحضرات التجميلية مجهولة المصدر بمدينة الغردقة.

وشنت هيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر حملة بالتنسيق مع قسم شرطة مباحث التموين على أحد المحال التجارية بالغردقة، وضمت الحملة الدكتور أحمد رفعت، والدكتور أندرو اميل مفتشي هيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر، والمقدم رامي عاطف وكيل قسم شرطة مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 139 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بدون فواتير، وقد تم تحرير محضر بقسم الشرطة للعرض على النيابة.

كما تمكنت إحدى لجان التفتيش والتي ضمت الدكتور جرجس فخري والدكتور أحمد الدليل مفتشا هيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر، من ضبط 73 عبوة أدوية مجهولة المصدر ومستحضرات صيدلية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية داخل إحدى الصيدليات بالغردقة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق كحلة مدير فرع هيئة الدواء المصرية بالبحر الأحمر، بضرورة إحكام الرقابة على جميع المستحضرات الصيدلية المتداولة بالأسواق بمحافظة البحر الأحمر، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفات التي قد تضر بصحة وسلامة المواطنين.