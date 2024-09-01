نقيب التمريض تناقش مع محافظ الجيزة تجهيز المحافظة للتأمين الصحي الشامل

كتبت آية دعبس

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، فى أول لقاء سياسى عقده المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى عن دوائر الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور والطالبية والعمرانية والهرم والواحات البحرية، وذلك لمناقشة الخطط المستقبلية والموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية ومطالب النواب.

وناقشت نقيب التمريض مع محافظ الجيزة، ملف الصحة وتجهيز محافظة للتأمين الصحي الشامل، كما طالبت بسرعة الانتهاء من تطوير المستشفيات، خاصة مستشفيى بولاق وأم المصريين، فضلًا عن الاهتمام بسكن التمريض داخل المستشفيات، والاهتمام بمدارس التمريض داخل المحافظة.



وبشكل عام، طالبت نقيب التمريض بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير بشارع الهرم، لحل الأزمة المرورية فى تلك المنطقة، مؤكدة أن هناك انجاز ملحوظ ليس فقط فى محافظة الجيزة فقط وانما فى كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدوره عرض المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال اللقاء، خطة تطوير وتحسين الرؤية البصرية لشارع جامعة الدول العربية، وذلك لكونه أحد شوارع المحافظة الحيوية، والتي تضم زيادة المساحات الخضراء، ودعم الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق بالأشجار والمسطحات الخضراء، ورفع كفاءة مسار الطريق، وتخصيص أماكن لانتظار للسيارات؛ لتيسير الحركة المرورية.