محافظ الجيزة: رؤية مستقبلية للقضاء على مشكلة انقطاعات المياه بالبؤر الساخنة

كتبت - مرام محمد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرص المحافظة على تحقيق التواصل الدائم والمستمر بين الجهازين التنفيذي والتشريعي من أجل مناقشة الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين والطلبات المقدمة بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

جاءت تصريحات المحافظ خلال لقاءه الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور والطالبية والعمرانية والهرم والواحات البحرية وذلك لمناقشة الخطط المستقبلية والموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية، الجاري تنفيذها على أرض محافظة الجيزة.

عرض محافظ الجيزة، خلال اللقاء خطه تطوير وتحسين الرؤية البصرية لشارع جامعة الدول العربية لكونه أحد شوارع المحافظة الحيوية، والتي تضم زيادة المساحات الخضراء ودعم الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق بالأشجار والمسطحات الخضراء ورفع كفاءة مسار الطريق وتخصيص أماكن لانتظار للسيارات لتيسير الحركة المرورية.

وشهد اللقاء مناقشة عددًا من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين ومنها توفير وسائل نقل إضافية لخدمة حركة التنقل، إذ أكد محافظ الجيزة أنه جارٍ التنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري لدراسة مدى إمكانية تدعيم المحافظة بعدد من خطوط النقل الإضافية للتيسير على المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم تكليف جهاز السرفيس لتكثيف الحملات اليومية بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لضبط السائقين الغير ملتزمين بتعريفة الركوب المقررة والمواقف المخصصة والانتظار الخاطئ بالطريق العام إلى جانب التصدي لمخالفات السير عكس الاتجاه بطريق ترعة الزمر الموازي لمحور كمال عامر .

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة إجراءات ترقيم مركبات التوك توك مع تكثيف الحملات منع السير بالشوارع الرئيسية بالتعاون مع الجهات المعنية لإحكام السيطرة ومنع المخالفات.

وأكد المحافظ، أنه فيما يخص ملف مياه الشرب والصرف الصحي، فأنه يتم إنتاج حوالي 3 ملايين م3 يوميًا من المياه، ومع زيادة الاستهلاك فإن الأمر يتطلب زيادة كميات المياه المنتجة، مشيرًا إلى أنه جارٍ وضع رؤية مستقبلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية وتكاتف جميع الأجهزة للوصول إلى حلول جذرية لمشكلات الانقطاعات وضعف ضغوطات المياه بالبؤر الساخنة لسد احتياجات المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة، خلال اللقاء المكتب الهندسي بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الإسكان بمعاينة مدرسة مصطفى كامل ببولاق الدكرور، وعرض تقرير كامل بالوضع الحالي بالمدرسة للتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

ووجه المحافظ، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة بمراجعة الحالة الإنشائية لمدرسة ثروث عكاشة ببولاق الدكرور ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

كما وجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمواجهة مخالفات معارض السيارات ومنع تعديهم على الطريق العام وأرصفة المشاة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

جاء ذلك بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، والنواب "محمد الحسيني، عمر زايد، عمرو القطامي، زكي عباس، إيهاب منصور، أحمد عاشور، عبد العزيز النحاس، صبورة السيد، رشا أبو شقرة، أمل رمزي، نادية مبروك، حنان أبو العزم، كوثر محمود، سهير عبد السلام، مايسة عطوة"، ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء المختصة، ومديري المديريات الخدمية، ومسئولي شركات المرافق.