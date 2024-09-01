اليوم السابع
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مستشفى ميت غمر تستقبل أحدث جهاز أشعة رنين مغناطيسي ووحدة DR من وزارة الصحة

الأحد، 01 سبتمبر 2024 02:46 م
مستشفى ميت غمر تستقبل أحدث جهاز أشعة رنين مغناطيسي ووحدة DR من وزارة الصحة مستشفي ميت غمر
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية وصول أحدث جهاز أشعة رنين مغناطيسي، ووحدة DR لمستشفى ميت غمر، حيث استقبلته المستشفى، اليوم الأحد، على أن يكون  متاحا لخدمة المواطنين فور الانتهاء من تركيبه.

ووجه "مكين"، الشكر والتقدير نيابة عن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، ومستشفياتها للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والدكتور محمد فوزي، مساعد الوزير لشئون الأشعة، والدكتورة سهام السعدني، مدير عام الإدارة العامة للأشعة بالوزارة لدعم مستشفى شبراهور بجهاز أشعة عادية.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.







مستشفي ميت غمر

جهاز اشعة رنين مغناطيسي

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خالد عبد الغفار




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