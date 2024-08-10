اليوم السابع
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موعد ظهور نتيجة القبول للمتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2025

السبت، 10 أغسطس 2024 09:26 ص
موعد ظهور نتيجة القبول للمتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2025 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت الصفحة الرئيسية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية عن إتاحة الاستعلام غدا، الأحد، عن نتيجة الاختبار للطلبة المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد عبر هذا الرابط

https://aecatechedu.emis.gov.eg

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز وذلك خلال الفترة من 7 يوليو 2024 إلى 15 يوليو 2024، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتوضح الوزارة أن هناك شروط يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز، وأن عملية اختيار الطلاب تتم بمنتهى الدقة ووفق معايير وشروط محددة مثل الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب من تدريبات عملية وشخصية وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، ذلك بالإضافة إلى التعلم في بيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية وتساعد الطالب على الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، وممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية للطلاب في المدارس.

وتؤكد الوزارة أنه يحق للطالب اختيار ثلاثة مدارس كحد أقصى في النظام الواحد، كما تهيب الوزارة بأنه لن يعتد بأي تسجيلات على أي روابط إلكترونية أخرى واعتبارها إبداء للرغبات فقط .


 







وزارة التربية والتعليم

فتح باب التقدم للمدارس التكنولوجيا التطبيقية

التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

التقديم على مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اختبارات المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024




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