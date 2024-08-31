محافظة مطروح تستعد للعام الدراسي الجديد.. 15 مدرسة جديدة تدخل الخدمة

مطروح – حسن مشالي

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، استعدادها في جميع المدارس على مستوى المحافظة، لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، بعد إجراء الصيانات اللازمة وتجهيز المدارس لبدء العملية التعليمية، بمشاركة العاملين في المدارس، كما سيشهد هذا العام دخول 15 مدرسة جديدة في مناطق مختلفة.

وأكد عمرو شحاتة وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه يجري الانتهاء من الاستعدادات النهائية، لاستقبال العام الدراسي الجديد، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات، لإزالة أية عقبات لاستقبال حوالي 190 ألف طالب، بمراحل التعليم قبل الجامعي في 880 مدرسة، من بينها 15 مدرسة جديدة تدخل الخدمة، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة في 16 مدرسة صيانة، واستقبال 308 معلمين جدد، الأسبوع المقبل، بما يساهم في سد العجز من المعلمين.