محافظ الإسماعيلية يناقش استعدادات إقامة معرض "أهلا مدارس"

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا بشأن الاستعداد لإقامة معرض المستلزمات المدرسية "أهلًا مدارس" لعام 2024/2025 والذي يقام بالتعاون بين محافظة الإسماعيلية، الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، ومديرية التموين والتجارة الداخلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، على حطب مدير عام المكتب الفني، رئيس مباحث المرور، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، رئيس مباحث التموين بالإسماعيلية، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، رئيس قطاع الشبكات للشمال بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، ممثل مديرية التربية والتعليم، والجهات التنفيذية المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم بحث ومناقشة الإعداد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لإقامة المعرض، على أن يقام بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية ويستمر لمدة شهر.

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أهمية أن يشمل المعرض كل ما تحتاجه الأسرة المصرية، وكذلك كافة مستلزمات واحتياجات الطلبة والمُعلمين استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وسيتوفر بالمعرض هذا العام سلع غذائية ومنافذ للخضروات والفاكهة ومنفذ للحوم والجزارة ومنفذ للسع التموينية، بجانب توفير حلوى المولد النبوي الشريف وتوفير كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن الهدف من إقامة المعرض هو تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، من خلال توفير المستلزمات وأدوات المدارس بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهًا مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة المتابعة المستمرة للأسعار وتوفير كافة المستلزمات المعروضة بشكل دوري هذا إلى جانب متابعة كافة الجهات التنفيذية؛ للتأكد من تطبيق نسب التخفيض طوال فترة إقامة المعرض.

وأوضحت مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن هذا العام تم إطلاق مبادرة من عدة مكتبات (محال لبيع الأدوات المكتبية) بالمحافظة لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة بنسبة 30٪ عن مثيلاتها بالأسواق، وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن أسماء المشاركين في المبادرة على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية.

وفي كلمته، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، التعاون الدائم والمثمر مع محافظة الإسماعيلية بكافة أجهزتها التنفيذية، والذي يعود بالنفع على مواطني الإسماعيلية، مشيدًا بدور تجار محافظة الإسماعيلية الوطني في خدمة المجتمع الإسماعيلي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير مستلزمات المدراس بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق ورفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.