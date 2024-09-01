اليوم السابع
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محافظة أسوان تفتتح معرض "أهلا بالمدارس" بمدينة كوم أمبو.. صور

الأحد، 01 سبتمبر 2024 09:37 ص
محافظة أسوان تفتتح معرض "أهلا بالمدارس" بمدينة كوم أمبو.. صور معرض أهلاً مدارس
أسوان - عبد الله صلاح

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افتتحت محافظة أسوان، معرض "أهلاً مدارس" بمقر الوحدة المحلية لبيع المستلزمات المدرسية، استعداداً لاستقبال العام الدراسى الجديد 2024/2025، وذلك بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25 % إلى 30 %.

حضر الافتتاح، شوقى مصطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو والمحاسب حسام الأنصارى، رئيس الغرفة التجارية، برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية.

وشهد المعرض إقبال من أهالى كوم أمبو، وأيضاً إشادة لتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم بجودة متميزة وبأسعار مناسبة أقل عن مثيلاتها بالأسواق المحلية.

شنط مدرسية
شنط مدرسية

 

مستلزمات مدرسية
مستلزمات مدرسية

 

معرض أهلا مدارس بمدينة كوم أمبو
معرض أهلا مدارس بمدينة كوم أمبو

 

مواد غذائية بالمعرض
مواد غذائية بالمعرض

 







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