كيف تحصل على فتوى من دار الإفتاء؟.. اعرف طرق التواصل

أوضحت دار الافتاء المصرية أن طرق التواصل للفتاوى تكون من خلال :من الموبايل أو الأرضي (107) مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة والأجازات الرسمية.
تليفون (0020225970400) من خارج مصر مسجل، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة والأجازات الرسمية.
فاكــس: 25926143 مع رجاء ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.
أو من خلال الموقع عبر الرابط : اضغط هنا
تعمل هذه الخدمة حاليا 24 ساعة
ويمكنكم الحصول على الإجابة بإحدى الطرق الآتية:
الطريقة الأولى:
الدخول إلى صفحة الاستعلام عن فتوى بالضغط هنا
استخدام الرقم الذي احتفظت به سابقًا في الاستعلام عن سؤالك.
الطريقة الثانية:
إذا كنت قد أدخلت بريدك الإلكتروني عند السؤال فقم بتفقُّده؛ لأننا سوف نرسل لك إعلامًا بأن سؤالك قد تمت الإجابة عليه. مع العلم أن أقصى عدد للحروف هو 1000 حرف.
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كما يمكنكم طرح الأسئلة الشرعية من خلال برنامج الفتاوى
لنظام ios من خلال الرابط الآتي: اضغط هنا
ولنظام android من خلال الرابط الآتي: اضغط هنا
تعمل هذه الخدمة حاليا 24 ساعة
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كما يمكنكم طرح الأسئلة خلال مواعيد البث المباشر بالفيديو للرد على الفتاوى مباشرة على صفحة الفيس بوك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع الساعة 1 ظهرًا
البث على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية
https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta
لحجز موعد فتوى من خلال الرابط اضغط هنا
- يمكنكم من خلال النافذة حجز موعد مقابلة شخصية مع الإدارات المختصة بـ دار الإفتاء المصرية
- يجب الحضور في الموعد المحدد ، وفي حالة التخلف عن الموعد يعتبر الموعد لاغيا
- عند التأخر عن موعد الحجز المحدد مسبقًا مع إدارة الفتوى الشفوية يلغى الحجز ويمكنكم حجز دور عادي مثل المستفتيين الحاضرين ويكون الدور حسب أسبقية الحضور.
- مسائل الطلاق يجب حضور الزوج بنفسه
- متطلبات عقد جلسة النزاع: يجب حضور أطراف النزاع والاوراق المتعلقة بموضوع المنازعة
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