اليوم السابع
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كيف تحصل على فتوى من دار الإفتاء؟.. اعرف طرق التواصل

الأحد، 01 سبتمبر 2024 06:00 ص
كيف تحصل على فتوى من دار الإفتاء؟.. اعرف طرق التواصل دار الإفتاء
كتب ـ لؤى على

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أوضحت دار الافتاء المصرية أن طرق التواصل للفتاوى تكون من خلال :من الموبايل أو الأرضي (107) مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة والأجازات الرسمية.

تليفون (0020225970400) من خارج مصر مسجل، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة والأجازات الرسمية.

فاكــس: 25926143 مع رجاء ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.
أو من خلال الموقع عبر الرابط : اضغط هنا

 

تعمل هذه الخدمة حاليا 24 ساعة


ويمكنكم الحصول على الإجابة بإحدى الطرق الآتية:
  الطريقة الأولى: 
الدخول إلى صفحة الاستعلام عن فتوى  بالضغط هنا

استخدام الرقم الذي احتفظت به سابقًا في الاستعلام عن سؤالك.


الطريقة الثانية: 
إذا كنت قد أدخلت بريدك الإلكتروني عند السؤال فقم بتفقُّده؛ لأننا سوف نرسل لك إعلامًا بأن سؤالك قد تمت الإجابة عليه. مع العلم أن أقصى عدد للحروف هو 1000 حرف.
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كما يمكنكم طرح الأسئلة الشرعية من خلال برنامج الفتاوى
لنظام ios من خلال الرابط الآتي: اضغط هنا


ولنظام android من خلال الرابط الآتي: اضغط هنا


تعمل هذه الخدمة حاليا 24 ساعة
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كما يمكنكم طرح الأسئلة خلال مواعيد البث المباشر بالفيديو للرد على الفتاوى مباشرة على صفحة الفيس بوك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع الساعة 1 ظهرًا
البث على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية
‏https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta


لحجز موعد فتوى من خلال الرابط اضغط هنا

-  يمكنكم من خلال النافذة حجز موعد مقابلة شخصية مع الإدارات المختصة بـ دار الإفتاء المصرية

-  يجب الحضور في الموعد المحدد ، وفي حالة التخلف عن الموعد يعتبر الموعد لاغيا
-  عند التأخر عن موعد الحجز المحدد مسبقًا مع إدارة الفتوى الشفوية يلغى الحجز ويمكنكم حجز دور عادي مثل المستفتيين الحاضرين ويكون الدور حسب أسبقية الحضور.
- مسائل الطلاق يجب حضور الزوج بنفسه
-  متطلبات عقد جلسة النزاع: يجب حضور أطراف النزاع والاوراق المتعلقة بموضوع المنازعة


 







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